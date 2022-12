The Breeze Boardshop schenkt kledingpakketten aan ‘t Kinderpaleis in Blankenberge

BLANKENBERGE Blanken­berg­se CD&V in de clinch met schepen Patrick De Klerck (Open Vld) over de verkeers­com­mis­sie: “Ik wil het verslag van de advocaat afwachten”

Er is opnieuw politiek vuurwerk in Blankenberge. Oppositiepartij CD&V ligt dit keer in de clinch met schepen van Mobiliteit, Patrick Deklerck (Open Vld). De discussie gaat over de verkeerscommissie. Volgens CD&V wil de liberaal de huidige voorzitter (CD&V) en ondervoorzitter (N-VA) van de commissie aan de kant te schuiven om hen te vervangen door eigen partijgenoten. “Ik ben momenteel met een advocaat aan het bekijken of deze commissie wettelijk goed is samengesteld”, reageert Deklerck.

20 december