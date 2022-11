The Breeze Boardshop in Blankenberge steunt 't Kinderpaleis met actie op Black Friday

“Heel wat gezinnen hebben het moeilijker waardoor ze niet de kerst kunnen vieren die ze verdienen. Dus dachten we hier iets aan te doen en we namen contact op met de stad Blankenberge om de handen in elkaar te slaan”, vertelt Matt. ‘t Kinderpaleis zet zich in voor kansarme gezinnen. Ze bieden speelgoed, boeken, babyspulletjes en tweedehandskinderkledij of schoenen aan voor personen van 0 tot 18 jaar. “Om onze klanten te bedanken voor hun aankoop en steun aan het goede doel, bieden we ze graag een hapje en drankje aan in de shop en ontvangen ze ook een leuke goodiebag van ons. Ze maken ook kans op een cadeaubon van 50 euro”, besluit Matt.