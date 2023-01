Textielcontainer 't Kinderpaleis verdwijnt omdat sluikstorters er afval in dumpen

De Haan Open & N-VA trekt met Lijst Burgemees­ter naar gemeente­raads­ver­kie­zin­gen in 2024

De groep rond burgemeester Wilfried Vandaele heeft beslist in 2024 met een Lijst van de Burgemeester naar de kiezer te trekken in De Haan. Die nieuwe naam komt in de plaats van de naam ‘Open & N-VA’, waar de groep in 2018 met succes mee deelnam aan de verkiezingen.

15 januari