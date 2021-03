Terug naar de discotheken van toen, met ‘Ed (94) van de Ibiza’ in Blankenberge: “Als er Engelsen kwamen, hingen we een bordje op: ‘Enkel leden toegelaten’”

Dancing Ibiza op het Casinoplein in Blankenberge, één van de weinige overgebleven danstempels in de badstad die nog enigszins de herinnering oproept ‘aan de tijd van toen’. «Twaalf discotheekjes op een steenworp van elkaar, en iedereen die overal binnen- en buitenliep. Dat kan je je nu toch niet meer voorstellen?» Eduard tovert een jeugdige glimlach tevoorschijn wanneer hij terugdenkt aan het vuur dat hij in 1964 aan de lont stak van wat het ‘Blankenbergse discotheekstraatje’ zou worden. Met zijn ‘Ibiza’ op het Casinoplein als vlaggenschip. «Putje winter was het toen», herinnert hij zich. «En ‘Ibiza’ stond hier toen nog niet op de gevel te lezen. ‘Dancing Beatles’, dat zou het aanvankelijk worden. Die naam verwees uiteraard naar de band uit Liverpool, die toen heel erg ‘hot’ was — later zou ik nog de ‘Stones’ openen in Antwerpen, een broertje. Pas toen Lennon en co al lang gestopt waren, heb ik de naam veranderd in ‘Ibiza’. Iedereen ging plots op dat Spaanse eiland fuiven, dus besloot ik om het naar Blankenberge te halen.»