Tentoonstelling met tekeningen van Frans Masereel

Blankenberge Uitrol van glasvezel­net­werk Fiberklaar in West-Vlaanderen officieel van start: Blankenber­ge krijgt de primeur

Na de recente aankondiging van de informatiecampagne voor de zone Blankenberge Kust viert Fiberklaar vandaag officieel de uitrol van zijn open glasvezelnetwerk in Blankenberge Midden & Zuid met een symbolische eerste spadesteek. Blankenberge is hiermee de eerste West-Vlaamse stad en de eerste kustgemeente waar Fiberklaar zijn fibernetwerk uitrolt. In deze fase gaat het om 7.025 huisaansluitingen. Inwoners en tweedeverblijvers kunnen een gratis aansluiting – zonder abonnementsverplichting - aanvragen zolang de aannemer in Blankenberge aan de slag is.

7 oktober