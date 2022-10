Talrijke initiatieven tijdens de Week van de Fair Trade in Blankenberge: zo krijgt het stadspersoneel een fair trade banaan en is er een speciale wandeling

BlankenbergeNaast het ontbijt op 9 oktober zijn er in Blankenberge nog enkele andere initiatieven in het kader van de week van de Fair Trade. Op dinsdag 11 oktober wordt het stadspersoneel van Blankenberge getrakteerd op een fair trade banaan en op donderdag 13 oktober kunnen de scholen langskomen in jeugdherberg De Wullok om een uurtje kennis te maken met fair trade. Er is tenslotte ook nog een speciale wandeling.

Franky Maelstaf, voorzitter van de fairtradetrekkersgroep in Blankenberge, legt uit: “Biologisch, lokaal en aan een eerlijke prijs: hierbij leggen we de link tussen fair trade en duurzame voeding van hier en van over de hele wereld. In deze week laten we de mensen kennismaken met waar fair trade voor staat en het belang om duurzaam om te gaan met onze wereld.”

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking, Annie De Pauw, vult aan: “Fair trade of eerlijke handel is een handelssysteem dat benadeelde producenten uit het Zuiden de kans geeft op duurzame ontwikkeling. Dankzij eerlijke handel bouwen zij een menswaardig bestaan op voor zichzelf en hun familie. Het aanbod fairtradeproducten is uitgebreid en divers. Er zijn meer dan 100 verschillende voedingsproducten zoals koffie, rijst, honing, fruitsappen, … Maar fair trade beperkt zich niet tot voeding. Er is ook een aanbod aan artisanale producten, cosmetica, bloemen, katoen, kleding of goud. Fair trade doet bovendien zijn intrede in nieuwe sectoren zoals bijvoorbeeld elektronica en toerisme.”

Praktisch

• De Fair Tradeweek loopt van 05 oktober tot 15 oktober 2022.

• Fairtrade-ontbijt op 09 oktober 2022: deelnemen kost € 8 per persoon, voor kinderen jonger dan 6 jaar is het gratis. Schrijf over op rekeningnummer BE83 4779 1044 6115 (Fair Trade Trekkersgroep) en vermeld naam en aantal deelnemers. Inschrijven kan nog tot 07 oktober 2022.

• Een plannetje voor de fairtradewandeling verkrijg je in het Fair Trade Café in jeugdherberg De Wullok, Ruitersstraat 9, Blankenberge

