Tal van vernieuwingen voor Blankenbergse corso: “Het wordt een echte belevingsstoet met meer dan 1 miljoen bloemen”

Het thema ‘Corso, eropuit!’ is een duidelijke knipoog naar de afgelopen twee jaar waarin we veel moesten missen, maar die er ook voor zorgden dat we onze eigen streek (her)ontdekten. Het corso haalt nu die bijzondere plekjes uit heel België naar Blankenberge, uitgebeeld door duizenden bloemen. De stoet bestaat uit 4 delen: eropuit met kinderen, groetjes uit Brussel, gala en lets’s go wild. Davy De Wolf uit Lebbeke neemt sinds dit jaar de regie in handen. De Wolf, die als tiener al begon met het bouwen van corsowagens, beoordeelde de afgelopen drie jaar als jurylid de deelnemende corsogroepen. Hij kent de bloemencorsowereld dan ook als geen ander. Zijn stijl sluit sterk aan bij die van de vorige regisseurs Jan en Hans Vanquathem, maar toch slaagt hij erin om zijn eigen stempel op het event te drukken. Zo wil hij het concept van een ‘parade’ uittesten in het vierde deel van de stoet. “Alle wagens, figuranten en de 45 dansers zullen aan elkaar gelinkt worden via dezelfde muziek. We kozen hiervoor een vrij energiek nummer uit. Dit is een technisch hoogstandje aangezien alles draadloos verloopt. Ik wil daarmee bereiken dat de toeschouwer in dezelfde sfeer blijft.”