Elvira (40) is verantwoor­de­lijk voor de honderden kostuums in Het Witte Paard: “Ik mag me creatief volledig laten gaan want hier kan alles”

Geen zomershows zonder indrukwekkende kostuums in alle kleuren, stoffen en thema’s die je maar kunt bedenken. Dat is dit jaar niet anders in Het Witte Paard waar de Antwerpse Elvira Van Bavinckhove zich samen met haar atelier ontfermt over de outfits die de artiesten dragen tijdens de 3 verschillende spektakels. Hoe begint ze eraan? Hoe lang was ze ermee bezig? En welke creaties waren het moeilijkst om te maken?