Bruggeling Jasper Pillen (39) kandidaat om Vlaamse lijst voor Open Vld te trekken: “Het is niet verkeerd om eens voor een nieuw gezicht te kiezen”

Jasper Pillen (39), schepen van Burgerlijke Stand en Onderwijs in Brugge, wil in mei 2024 de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen trekken voor Open Vld. Hij heeft zijn kandidatuur nu officieel ingediend. Daarmee geeft Pillen een signaal: “Ik ben relatief jong, onbesproken én heb toch al wat ervaring. Dit is het juiste moment.”