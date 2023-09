Stadsbe­stuur Blankenber­ge geeft onderwijs­toe­la­ges

Het Blankenbergse stadbestuur helpt gezinnen om de schoolkosten te betalen en voorziet daarom een onderwijstoelage die je één keer per schooljaar kan krijgen. De toelage is er voor minderjarige en/of schoolgaande kinderen en jongeren tot 26 jaar die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, of wanneer minstens één volwassene in het gezin in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zit of voor pleegkinderen.