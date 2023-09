Steve Vermote (37) is één jaar directeur van SEA LIFE: “Zeehonden door een hoepel laten springen, dat is echt niet meer van deze tijd”

d’Oefenschool lanceert jaarthema ‘Geluksvo­gels’ op eerste schooldag

Vrijdagmorgen werden de leerlingen van d’ Oefenschool in Blankenberge meteen ondergedompeld in het jaarthema. “Onder het motto ‘Samen worden we groot in een warm nest’ belooft dit schooljaar een ontdekkingstocht te worden naar kleine en grote geluksmomenten, in nauwe samenwerking met de vogels uit het inspirerende boek ‘Geluk voor Kinderen’ van auteur Leo Bormans”, zegt leerkracht Bo Bentein.