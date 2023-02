Stefaan (56) en Kathleen (52) bieden padelvakanties aan in Blankenberge en Damme: “Ideaal voor groepen vrienden of collega’s”

ASSISEN. Kompanen van Agaverdi (18) over fatale drugsdeal: “Niet gedacht dat één van hen een echt wapen bij zou hebben”

Volgens de drie kompanen van Agaverdi Mahmudov (18) had de Menenaar bij de fatale drugsdeal in Roeselare enkel een alarmpistool bij en dus geen echt vuurwapen. Yassine M. (24) gaf toe dat hij het wapen na de schietpartij meenam en verstopte in z’n slaapkamer. “Ik was in shock”, vertelde hij in het Brugse assisenhof, waar ook de moeder van ‘Agach’ een emotionele getuigenis aflegde.