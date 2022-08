Springkastelenfestival in Blankenberge wordt geannuleerd omwille van de hitte: “Het zou onverantwoord zijn om dit te laten doorgaan”

Blankenberge GAIA hield halt in Blankenber­ge in het kader van zijn zomertoer: “Ook hier krijgen we heel wat positieve reacties”

Vandaag hielt GAIA halt op de Zeedijk in Blankenberge in het kader van haar Zomertoer, die in het teken staat van de 30ste verjaardag van de dierenrechtenorganisatie. De GAIA TASTE TRUCK trekt het land door en trakteert op vegan vol-au-vent om de mensen te bedanken voor hun steun aan GAIA en hun inzet voor het dierenwelzijn. Via een enquête wordt ook gepeild naar de prioriteiten rond dierenwelzijn. Communicatieverantwoordelijke Hans Moyson klonk enthousiast: “Ook hier in Blankenberge krijgen we heel wat positieve reacties en dat geeft ons de moed om te blijven voortdoen.”

