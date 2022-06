Sportklassen afgebroken nadat 26 kinderen uit Zandvliet en Geraardsbergen ziek worden: norovirus wellicht oorzaak

Volledig scherm Het sportcomplex van Blankenberge. © BHT

Sinds maandag 30 mei verbleven er twee scholen met 72 leerlingen en 24 begeleiders in het sportverblijf van Sport Vlaanderen Blankenberge. Het gaat om De Brem uit Zandvliet en het Sint Jozefinstituut - De Mozaïek uit Geraardsbergen. Donderdagavond escaleerde de situatie volgens Tom Van Loock, de directeur van de centra van Sport Vlaanderen. “Of ze iets verkeerds gegeten hebben, weten we niet. We hebben al heel wat gecontroleerd, maar niks onregelmatigs vastgesteld.”

Volgens Sport Vlaanderen waren er ook net voedselinspecties gebeurd. Daarom gaat men ervan uit dat het niet om legionella of salmonella gaat, maar om het norovirus. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) en het Agentschap Zorg en Gezondheid komen later vandaag ter plaatse voor intern onderzoek. “Dat wil zeggen dat we controleren of de temperatuur conform is en of het voedsel goed bewaard wordt”, geeft het FAVV mee. “We onderzoeken restmaaltijden in ons laboratorium en nemen swaps van contactoppervlakten.” Dat wil niet zeggen dat er sowieso een link is met voeding, klinkt het bij het FAVV. “Een virale infectie is niet uitgesloten.”

De scholen hebben van Sport Vlaanderen intussen richtlijnen meegekregen over hoe ze preventieve maatregelen kunnen nemen om verdere besmetting te voorkomen. Zelf zullen ze ten volle hun medewerking verlenen aan het onderzoek van het FAVV. “We wachten nu de resultaten van het onderzoek af en hopen alleszins dat de zieke kinderen en leerkrachten snel weer beter zijn”, klinkt het.

Geen reden tot ongerustheid

Onder de zieken zijn kinderen uit het vijfde leerjaar van stedelijke basisschool De Brem in Zandvliet. Zij waren op sportklassen in Blankenberge met 24 kinderen. “De kinderen hadden er al enkele fijne dagen aan zee opzitten, toen donderdagochtend een klasgenootje buikgriepklachten kreeg”, zegt Sofie De Keyser van het Antwerpse Stedelijk Onderwijs. “In de loop van de dag werden dan nog andere klasgenootjes ziek. Daarop is beslist om de klasreis af te breken en naar huis terug te keren.” De leerlingen zijn dus sinds gisteren weer thuis.

Er zijn in totaal veertien kinderen uit de klas ziek geworden, maar zes van hen zijn intussen al aan de beterhand. Volgens De Keyser is er geen enkele reden tot ongerustheid. “Zoals ik al zei: het gaat om buikgriepklachten. Niemand is ernstig ziek. We staan in ieder geval in nauw contact met de ouders en volgen de toestand verder op.”

Ook een school uit Geraardsbergen

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) van Geraardsbergen laat weten dat er ook uit zijn gemeente leerlingen ziek geworden zijn in Blankenberge. Die kinderen zijn nog tot vandaag aan zee. De school is er op sportklassen met 48 kinderen en 13 leerkrachten van De Mozaïek. Tien kinderen werden er ziek, net als zeven leerkrachten. De ouders worden nu verwittigd. Eén van de leerkrachten is vrij ernstig ziek.

Macaroni met een smaakje

Het centrum van Sport Vlaanderen in Blankenberge telt jaarlijks zo’n 18.000 overnachtingen en serveert elk jaar circa 70.000 maaltijden. “Dat doen we met de grootste zorgen voor hygiëne”, aldus het centrum. Het is wel niet de eerste keer dat dit gebeurt. Een vijftal jaar geleden werden er al kinderen uit een school in Sint-Lievens-Houtem ziek na het eten van macaroni in het centrum.

LEES OOK: