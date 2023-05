Speurders voeren huiszoeking uit in stadshuis van Blankenberge, schepen Jurgen Content (Vooruit) wordt geviseerd

Jaar cel met uitstel geëist voor dreigende taal van Jürgen Co­nings-fan: “Hij heeft een narcisti­sche persoon­lijk­heid”

Het openbaar ministerie heeft maandag een jaar cel met probatie-uitstel gevorderd tegen Karl M. (63) uit Brugge, die dreigende taal had geuit in een telefoongesprek met een onthaalmedewerker van de FOD Justitie. De beklaagde ontkende echter dat hij dat allemaal zo gezegd had.