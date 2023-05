Speurders voeren huiszoeking uit in stadshuis van Blankenberge, schepen Content (Vooruit) geviseerd: “Financieel onderzoek lopende”

Vrouw (60) in tranen voor politie­rech­ter na dodelijk ongeval: “Ben zo voorzich­tig geweest, maar toch heb ik hem niet gezien”

Een vrouw van 60 moest zich dinsdagmorgen in de politierechtbank verantwoorden voor een dodelijk ongeval. Ze was een klein beetje vooruit gereden op een kruispunt in Eernegem (Ichtegem) en had daarbij een motorfietser van 57 niet opgemerkt. “Ik was op weg naar mijn zoon, maar gehaast was ik zeker niet. Het is verschrikkelijk”, snikte ze. Het was een gebroken vrouw die de politierechter toesprak.