Sea Life Blankenberge plaatst container om extra zeehonden te kunnen opvangen: “De oproepen zijn de voorbije 3 weken verdubbeld”

“Het gaat niet goed met hem”: Bruggeling (58) wilde zoontje van 4 terughalen, maar schreeuwt al ruim jaar onschuld uit in Marokkaan­se cel

“Mijn cliënt is volledig onschuldig”. Advocaat Joris Van Maele is misnoegd over de behandeling van Bruggeling Marc Moerman. Die zit al meer dan een jaar in de cel in Marokko, nadat hij er zijn zoontje van 4 jaar wilde terughalen bij zijn ex-vrouw. Maar in plaats van een regeling uit te werken, werd hij zélf veroordeeld tot acht jaar cel. Van Maele trok richting Marokko om de zaak in cassatieberoep te volgen, en getuigt over de manier waarop de rechtbank een vermeende ‘bekentenis’ van de Bruggeling als waarheid aanzag.