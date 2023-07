Schud je heupen los op salsa-avond in Casino Blankenberge

Benny Scott (83) hield belofte en trad op tijdens Vlaanderen Zingt

In december 2022 kondigde Benny Scott aan dat hij na een carrière van 58 jaar een definitief punt zette achter zijn volle optredens. Aan het Comité voor Initiatief beloofde hij evenwel dat hij jaarlijks zijn culthit ‘’K En Brugge in m’n Herte’ zou komen zingen op het podium van Vlaanderen Zingt. Vrijdag was de volkszanger trouw op post in tricolore outfit. “Zolang ik gezond blijf en mijn stem het nog doet, zal ik hier staan.”