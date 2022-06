Schepen Patrick Deklerck reageert op kritiek van CD&V: "Het parkeersysteem in Blankenberge wordt niet grondig gewijzigd”

Blankenberge Coco Jr. swingt samen met Sandrine in de nieuwe zomershow van Het Witte Paard

Het Witte Paard pakt uit met een gloednieuwe productie ‘Colour of Passion’ en overtuigde niemand minder dan Coco Jr. om zijn muzikale handtekening onder de show te zetten. Exact 30 jaar na de release van ‘I can’t keep my hands of you’ bepaalt de Dinky Toys-frontman mee het geluid van de Blankenbergse zomer. Hij krijgt daarvoor steun van Sandrine, Patrick Onzia, Clayton Peroti en een aantal straffe internationale acts.

14 juni