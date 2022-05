Schepen Jurgen Content pareert kritiek over overvolle vuilnisbakken: "Bezoekers moeten de discipline hebben om afval opnieuw mee te nemen”

Indrukwek­kend programma voor 70ste editie van Havenfees­ten Blankenber­ge: "We verwachten meer dan 40.000 bezoekers"

Het wachten op de 70ste editie van de Havenfeesten in Blankenbergde duurde langer dan ooit. De pandemie gooide zoals bij zovele ander evenementen ernstig roet in het eten. Maar nu is het eindelijk zover. Van 26 tot en met 29 mei is de badstad het epicentrum voor het varend erfgoed en de maritieme muziek. Centraal staat ook de folklore met een knipoog naar het verleden en de Blankenbergse roots en een Sail met tal van authentieke schepen, waarvan een aantal ook open zijn voor bezoek. De voorzitter van het handelaarsverbond Haven & Gebuurte Peter Sabbe verwacht alvast een stormloop na twee jaar zonder feesten.

13 mei