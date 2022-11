Sandy Buysschaert is de lijsttrekker bij CD&VPlus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2024 in Blankenberge

BlankenbergeSandy Buysschaert, gemeenteraadslid en tot 24 augustus 2021 schepen van onder meer Openbare Werken, zal de verkiezingslijst in 2024 trekken. Eerder was al beslist dat de CD&V in Blankenberge via de verruimingslijst CD&VPlus naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt.

Marc Dhondt (Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke): “Voor ons partijbestuur was het in feite de evidentie zelf dat onze voormalige schepen de lijst zou trekken in 2024. Het traject dat hij aflegde als schepen mag gezien worden. Zijn realisaties zijn niet min, van veiliger schoolomgevingen tot verruiming van de geboortepremie, van de nieuwe tramhalte Maritieme Zone tot meer bewonersparkeren met gratis bewonerskaart. Van een nieuwe Duindistellaan en zijstraten, tot vernieuwde Hugo Verriestlaan en Colombus. Zelfs de nog in uitvoering zijnde heraanleg van de A.Ruzettelaan hoort daarbij. Dankzij die harde inzet kon hij enorm veel van ons verkiezingsprogramma 2018 realiseren maar door de coalitiebreuk werden vele dossiers abrupt afgebroken of onnodig vertraagd. Ons werk is niet af en in een volgende legislatuur willen we met nog meer gewicht in de schaal opnieuw deelnemen aan het beleid.”

Partijpolitieke spelletjes

“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de ploeg en de appreciatie voor het geleverde werk. Maar net zoals vele inwoners kan ik vandaag niet tevreden zijn over ‘de politiek’ in onze stad. Politiek is mooi maar het moet over mensen gaan, niet over partijpolitieke spelletjes. Vandaar onze keuze om als CD&VPlus naar de kiezer te trekken. Een breed platform waarbij iedereen welkom is. Een politieke lidkaart hoeft niet, engagement en passie voor onze stad en onze inwoners wél. Van een ploeg vol geëngageerde mensen met een brede kijk ben ik graag lijsttrekker”, reageert Sandy Buysschaert die sinds de coalitiewissel in de oppositie zetelt.

“Met onze verruimingslijst CD&VPlus willen we de onzekerheid en instabiliteit in het stadhuis wegnemen. Het dossier Grote Markt staat symbool voor die onzekerheid. Het is mijn ambitie de omliggende handelaars en omwonenden zekerheid te bieden en het ontwerp zoals het voorlag nieuw leven in te blazen. Geen jarenlange bouwput met enorme risico’s op schade voor de omwonenden”, gaat Buysschaert verder. “Maar het is evenzeer onze ambitie om in de volgende legislatuur het sociaal beleid vorm te geven. Na jaren in liberale of socialistische handen kampen we nog steeds met meer werkloosheid dan gemiddeld en een bijzonder grote kansarmoede. Er is nood aan een beleid dat veel dichter bij de mensen staat! Met meer oog voor de sterk verouderde bevolking, de vele éénoudergezinnen en alleenstaanden.” De lijsttrekker pleit tenslotte voor open ruimte met veel meer aangepast groen in het centrum, meer comfort voor voetgangers en fietsers en extra toeristische parkeercapaciteit aan de rand van de badstad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.