"Samen stelen, samen delen": koppel krijgt tot 15 maanden cel voor hele reeks diefstallen

Brugge Loodsen van oude stelplaats van De Lijn in Assebroek krijgen nieuw leven als indoor sportruim­te: “Al 15 organisa­ties tonen interesse”

Het liefst al vanaf de zomer van 2023 ziet de stad Brugge de loodsen van de oude stelplaats van De Lijn op het Gaston Roelandtsplein in Assebroek als locatie voor indoor sporten. Het industrieel erfgoed dat de stad in het voorjaar aankocht van de Vlaamse vervoersmaatschappij zou zo een tweede leven krijgen. “Er is wat werk aan, maar we kunnen hier iets realiseren waar Brugge nood aan heeft”, meent schepen Franky Demon.

11:23