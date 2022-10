S-Plus Blankenberge vierde haar 25ste verjaardag

De Haan Eindelijk oplossing voor verkrotte panden in Leopold­laan

Menig voorbijganger keek de afgelopen jaren verbaasd op naar de twee erfgoedpanden in het hart van de concessie in De Haan. Niet in de positieve zin weliswaar. De panden werden verwaarloosd en bevinden zich in een erbarmelijke toestand. Het was dan ook een doorn in het oog van de gemeente, die nochtans weinig aan de situatie kon doen omdat de panden in handen waren van een privé-eigenaar. Burgemeester Wilfried Vandaele is er nu in geslaagd om het dossier te deblokkeren en een nieuwe eigenaar te vinden die wel zal investeren.

20 oktober