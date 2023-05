Rommelmarkt in Blankenberge

Werking restafval­con­tai­ner vereenvou­digt: “We hopen op korte termijn de hoeveel­heid sluikstort en stedelijk afval gevoelig te verminde­ren”

Tot voor kort kon je in Blankenberge enkel de meest recent geplaatste ondergrondse afvalcontainers gebruiken wanneer je vooraf registreerde en een ‘restafvalpas’ aanschafte. Toeristen en tweedeverblijvers maakten echter weinig gebruik van deze mogelijkheid. Het lokaal bestuur wil nu vermijden dat hun afval in de vuilbakken op het openbaar domein verdwijnt of gedumpt wordt als sluikstort.