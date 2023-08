IN BEELD. Wervelende avondshow ging in première in Het Witte Paard

Vrijdagavond ging de nieuwe zomershow ‘It’s My Life’ in première in Het Witte Paard in Blankenberge. Het publiek krijgt een opwindend spektakel met een stevige mix van prachtige choreografie, ijzersterke zang, adembenemende acts en een ongeëvenaarde ambiance.