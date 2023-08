Inbrekers stelen sterke­drank in cocktail­bar, en trekken zich niets aan van bewakingscamera’s: “Slim kon je hen niet noemen”

Twee mannen hebben zaterdagnacht een dertigtal flessen sterke drank buitgemaakt bij een inbraak in cocktailbar Bar Toine in Blankenberge. Erg professioneel gingen de inbrekers evenwel niet te werk. Minutenlang liepen ze met hun gezicht vol in beeld van de bewakingscamera’s. “In totaal zijn ze liefst drie keer binnen geweest", zucht zaakvoerder Anthony.