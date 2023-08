REPORTAGE. De man die de vreemdste fietsen van de Belgische kust verhuurt, houdt ermee op: “Op mijn fluitje blazen, dat ga ik na 35 jaar niet missen”

‘De Lustige Velodroom’ is de officiële naam, maar iedereen kent de iconische attractie aan de dijk in Blankenberge als ‘de gekke fietsjes’. 90 jaar zwaaide de familie Monbaliu er de plak, maar nu de houten wielerpiste verkocht is, komt daar een einde aan. “Jammer dat de velodroom niet in de familie kan blijven”, vertelt Thierry Monbaliu, die 50 jaar van zijn leven op de planken van de piste doorbracht.