Redders waarschuwen voor springtij aan kust: "Zee is nu echt verraderlijk”

Damme/Brugge Waterpeil van Damse Vaart stond nooit eerder zo laag in richting van Nederland: overzet­boot Kobus uit voorzorg gesloten

Het waterpeil langs de Damse Vaart, in het stuk tussen de Siphon en Nederland, is in geen decennia zo laag geweest als nu. De oorzaak: een combinatie van de droogte én een slecht werkend pompsysteem. Kobus, de overzetboot die je zelf moet bedienen in Lapscheure, ligt zelfs aan de ketting. “Dit is hoogst uitzonderlijk", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

9 augustus