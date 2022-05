Primeur voor Vlaanderen: Maerlant Atheneum Blankenberge start met studierichting vastgoedbeheer

BlankenbergeIn Maerlant Atheneum (Blankenberge) start vanaf schooljaar 2022-23 een éénjarige opleiding die uniek is in Vlaanderen: 7 immo. ‘Het is geen toeval dat deze nieuwe opleiding aan de kust gegeven wordt: hier is de vastgoedsector sterk aanwezig, met naast verkoop ook de belangrijke beheersfunctie als syndicus en vakantieverhuur. De vraag naar ondersteuning in de immobiliënkantoren is groot en daar spelen we op in met een heel praktijkgerichte Se-n-Se’, aldus Jurgen Balbaert, directeur Maerlant Atheneum.