Premier Alexander De Croo komt naar meiavondviering van Open Vld Blankenberge

Brugge is landskampioen...schaken: “In onze 90-jarige geschiede­nis maakten we dit nooit eerder mee”

De Koninklijke Brugse Schaakkring KBSK heeft zondag 16 april 2023 met goud omrand in haar clubgeschiedenis. De eerste ploeg kroonde zich immers tot landskampioen in de hoogste klasse van de nationale interclubcompetitie schaken. “We eindigden nooit eerder in de top-3, laat staan dat we dachten dat we kampioen konden spelen”, zegt ploegkapitein Tom Piceu.