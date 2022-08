Praalwagen rond Planckendael wint eerste prijs op Bloemencorso Blankenberge: “Eerbetoon aan onze zes leden die stierven door corona”

Blankenberge - Dendermonde Bloemencon­struc­tie 'De Vloot' is voorsmaak­je voor Bloemencor­so

Een indrukwekkende en artistieke bloemenconstructie van 30 meter op 14 meter siert dit weekend het Koning Leopold III-plein in Blankenberge. Floristen Sarah De Groote en Jos Sarens uit Sint-Gillis-Dendermonde realiseerden ‘De Vloot’, die opgebouwd is uit 3 rijen met houten appelkisten en 13 bloemstukken van 1 meter breed. In totaal verwerkten ze 10.000 snijbloemen in deze kleurrijke installatie die het voorsmaakje is van het Bloemencorso dat zondag vanaf 14u30 door de straten van het Blankenbergse centrum trekt met als thema ‘Corso, eropuit!’.

