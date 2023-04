Politie verbaliseert man die hond kamt op straat in Blankenberge: “Maar verboden is het voor de duidelijkheid niet”

Kunstena­res Chiara Labbadia maakt kleurrijke muurschil­de­ring voor strandbar Nusa Dua

Bezoekers van strandbar Nusa Dua in Blankenberge kunnen er niet naast kijken. Een bijzonder kleurrijke muurschildering met de naam van de bar in sierlijke letters is er sinds kort de artistieke uitschieter. Het meesterwerk is van de hand van de beloftevolle kunstenares Chiara Labbadia.