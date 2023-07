Politie neemt duizenden namaakspullen in beslag tijdens avondmarkt in Blankenberge: “Vooral speelgoed en pluchen beren”

Jack & Jones opent winkel in Blankenber­ge

Vandaag opent JACK & JONES een winkel in de Kerkstraat in Blankenberge. Na Oostende is dit de tweede vestiging aan de kust. Dat brengt de teller op 36 winkels in ons land voor het Deense denim label dat kledij, schoenen en accessoires voor heren verkoopt naast een JUNIOR-collectie voor jongens van 8 tot 16 jaar.