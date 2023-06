Piet (61) van De Oesterput mag koken op ‘hoogdag van de Zeeuwse mosselen’ én ze nu al proeven: “De smaak en de structuur zijn uitmuntend dit jaar”

"Help, we geraken er niet uit": tot drie jaar cel voor mensensmok­kel­ben­de die gezinnen met kinderen in containers verstopte

Zeven Roemeense vrachtwagenchauffeurs hebben celstraffen tot 3 jaar, volledig met uitstel, gekregen voor mensensmokkel. Ze maakten deel uit van een bende die gezinnen met kinderen in containers verstopte in de haven van Zeebrugge. “We zitten al 2 dagen vast met ons kindje tussen een lading Red Bull”, klonk het in een minutenlange noodoproep van een Koerdische man.