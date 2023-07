Personeelsleden lokaal bestuur gehuldigd voor redden drenkeling

RESTOTIP. Tutti in Jabbeke: “Deze uitbaters verdienen het écht om de Italiaanse vlag aan hun gevel te hangen”

Een paar weken geleden waren we te gast bij Kok@zee in De Haan, alwaar we een sublieme creatie van Jean-Philippe Furnémont mochten degusteren. Het betrof een pasta met truffel en zoete ajuin. Navraag leerde ons dat het een gerecht betrof dat geserveerd werd in de gloednieuwe zaak Tutti, uitgebaat door zijn vrouw Ilse in Jabbeke. Meer dan tijd dus om een gegeerd plaatsje in dit etablissement te reserveren.