Patrick De Klerck (Open Vld) pleit voor behoud van dubbele kamstructuur aan de kust

Blankenberge World Cleanup Day: vrijwilli­gers trotseren gure weer om afval op het strand van Blankenber­ge op te ruimen

Wind en regen zorgden ervoor dat het allesbehalve fijn was om op het strand te vertoeven vandaag. Maar dat was buiten een groep vrijwilligers gerekend die in het kader van de Proper Strand Dag 2022 afval kwam opruimen. In Blankenberge werd de actie ook ondersteund door Sea Life Center. “Ik verwacht dat er door de lange droogte en de recente regenbuien veel afval uit de rivieren en kanalen in de zee terechtgekomen is de voorbije dagen en we hebben vandaag nog eens noordenwind”, zegt Tim Corbesier van het burgerinitiatief De Propere Strandlopers.

17 september