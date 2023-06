Parket start geen onderzoek naar YouTuber Acid: influencer wordt wellicht niet vervolgd

KIJK. Acid mag tijdelijk geen video’s meer posten: hierover ging de heisa

“Eén ding is zeker: ik ga de freshest suit in de rechtszaal hebben.” Dat is tot nu toe de enige reactie die YouTube-fenomeen Acid gaf op de heisa rond zijn persoon afgelopen week. Maar dat freshest suit zal hij wellicht gewoon in zijn kast mogen laten hangen. Want de kans is klein dat er effectief een juridische zaak van komt. Het parket van West-Vlaanderen besliste namelijk om ambtshalve geen onderzoek te starten. Het kan dat nochtans wel gewoon doen als ze zouden menen dat er strafbare feiten gepleegd zijn. “Maar er is bij ons geen onderzoek geopend”, zegt Tom Janssens, procureur bij het West-Vlaamse parket. De kans dat dat later wel nog gebeurt, is zeer klein.