Paasspelen in het Het Koning Albert I-park

Dan toch vergunning voor komende twee concerten in feestkerk OWLA: “Hopen nog op een akkoord met de buren”

De komende twee concerten in feestkerk OWLA in het centrum van Brugge kunnen dan toch plaatsvinden. Nadat de provincie de vergunning tijdelijk introk, verleende de stad Brugge nu twee tijdelijke muziekvergunningen, nadat de exploitanten investeerden in geluidsisolatie. Uitbater Zowie Hayen is er gerust op: “De geluidstesten van afgelopen weekend bleken alvast positief.”