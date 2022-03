Ouders van jongen met duchenne zoeken steun voor aangepaste rolstoelbus: “Axl (12) vervoeren wordt steeds moeilijker”

Blankenberge IN BEELD. Dit was storm Franklin in Blankenber­ge, waar moedigen zelfs de Pier verkenden

Storm Franklin heeft - gelukkig - geen even grote ravage veroorzaakt als voorganger Eunice in Vlaanderen. In Blankenberge was er maandag even vrees voor stevig stormtij, maar het viel allemaal mee.

22 februari