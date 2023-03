Oudercafé over slaapritme van baby's en jonge kinderen

Op maandag 13 maart organiseert het Huis van het Kind Blankenberge in samenwerking met ECK De Wieg een oudercafé over het slaapritme van baby’s en jonge kinderen. Spreekster is Mireille Picard van ECK De Wieg. De sessies is bestemd voor (groot)ouders van kinderen tussen0 en 3 jaar en heeft plaats in Dienstencentrum De Bollaard. Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat doe je via huisvanhetkind@blankenberge.be of via 050/235.975.