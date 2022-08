Organisatie Radio2 Parkies zeer enthousiast: “Ook in Blankenberge liggen de bezoekersaantallen voor onze gratis concerten pakken hoger dan in 2019“

Kust Bijna dubbel zoveel kinderen verloren gelopen aan zee: "Dit zou geen probleem mogen zijn voor de redders”

Tijdens de maand juli zijn aan de kust 879 personen verloren gelopen. Dat is bijna dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De overgrote meerderheid van de verloren gelopen personen waren kinderen. “Als hun ouders of begeleiders hen goed in de gaten zouden houden, of minstens een gratis verdwaalarmbandje zouden omdoen, zou veel ellende kunnen vermeden worden”, zegt voorzitter Bert Gunst van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV).

3 augustus