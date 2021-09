Opmerkelijk. Voorbijgangers spotten verzwakte zeehond in Lierse Nete: “We doen er alles aan om hem te redden”

Het dier werd donderdagochtend opgemerkt langs de Gaslei in Lier. “Een fietser maakte er me attent op toen ik zelf op weg was naar het werk”, vertelt ooggetuige Ann Van de Velde. “Hij vroeg me of ik een zeehond wou zien. Ik geloofde hem eerst niet, maar ging toch eens een kijkje nemen. Daar zat hij. Op een stukje slijk. Het was best een opmerkelijk zicht.” Bezorgd over de gezondheid van het dier nam de Lierse enkele foto’s en verwittigde ze onderweg naar haar werk het zeehondenopvangcentrum Sea Life in Blankenberge.