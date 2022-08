Openlucht springkastelenfestival in Blankenberge wordt geannuleerd omwille van de hitte: “Het zou onverantwoord zijn om dit te laten doorgaan”

Voor zijn buiteneditie sloeg Niels de handen in elkaar met Jeffrey Baillieu, verantwoordelijke van De Wielen. Beide heren waren vrij enthousiast over de opkomst in juli en ze keken reikhalzend uit naar het tweede weekend van augustus. Niels had nooit gedacht dat een hittegolf roet in het eten zou gooien tijdens zijn eerste outdooreditie. Hij had eerder gevreesd voor regenweer. “Ik contacteerde weerman David Dehenauw vandaag en die voorspelt dat het zaterdag en zondag 30 graden of meer zal zijn in Blankenberge. Daarom hebben we beslist om ons evenement niet te laten doorgaan. De gezondheid en veiligheid van de deelnemende kinderen staan immers centraal. Het zou niet verantwoord zijn om kinderen te laten springen in de tropische hitte. Daarbij komt nog eens dat het plastic van de springkastelen waarmee de kinderen in contact komen zeer warm zou kunnen zijn.” Er zijn al een vijftigtal kinderen ingeschreven en hun ouders krijgen hun geld meteen terug. Voor volgende zomer zouden Niels en Jeffrey één weekend plannen en een reserveweekend achter de hand houden voor het geval dat het weer opnieuw spelbreker zou zijn.