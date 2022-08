Open Vld vriendenkring Blankenberge organiseert Montmartre en concert van Swing Time Society Big Band

“Het is de tweede keer dat we ‘Montmartre’ in open lucht organiseren. Er zijn zondag een twintigtal standen met onder meer beeldhouwers, schilders en een kunstenaar die strandcabines maakt”, zegt voorzitter Garrit Hinderyckx. Ook de binneneditie die plaatshad in april krijgt een vervolg want de liberale vereniging heeft ondertussen een aanvraag ingediend voor april 2023. Op 26 augustus brengen de 22 muzikanten van de Swing Time Society Band onder leiding van Eric Verhaeghe een eerbetoon aan Frank Sinatra, The Beatles, Duke Ellington en Glenn Miller. Chantal Marchand en Guy Milh staan in voor de vocals. Door corona moest de organisatie vorige zomer uitwijken naar de Duinse Polders maar dit jaar keren ze dus terug naar het CC Casino. Een ticket kost 17 euro. Reserveren doe je via info@garlin.cc of 0477/98 41 96.