Open Vld en Vooruit steunen actie van oppositiepartij N-VA maar formuleren een bedenking

Steve Vermote (37) is één jaar directeur van SEA LIFE: “Zeehonden door een hoepel laten springen, dat is echt niet meer van deze tijd”

Hij leidde hotels op de Malediven, in Egypte en in Jamaica en reisde de wereld rond, maar de liefde voor de Belgische kust bracht Steve Vermote (37) terug naar ons land. Sinds september 2022 drukt hij zijn stempel op dierenpark SEA LIFE, dat de voorbije maanden niet weg te slaan was uit de media. Een jubileum, waarbij hij even stil wil staan bij de uitdagingen van het park én van de badstad. Want hoe hou je een steeds stijgend kostenplaatje van de zeehondenopvang onder controle? En hoe komt het dat dierenrechtenactivisten nog niet bij hen hebben actiegevoerd?