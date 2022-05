Ooit levenslang gekregen omdat hij bed van dochtertje in brand stak, nu 30 maanden cel voor diefstallen

Knokke/Oostende/Blankenberge/GentEen 69-jarige man is in de Brugse rechtbank tot 30 maanden cel veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen en misbruik van vertrouwen. Marc M. is wel wat gewoon, want in 1990 kreeg hij al eens levenslang in het assisenhof in Brugge.

De zestiger werd tussen 13 september vorig jaar en 21 maart dit jaar tot vijf keer toe betrapt bij winkeldiefstallen. in supermarkten in Oostende maakte hij vooral alcohol buit. In de Proxy Delhaize in Blankenberge ging hij dan weer aan de haal met onder meer kippenborstfilet, witte pens, potjes pickles, tartaar en mayo en kreeftensoep. In de Inno in Gent ging het om drie flesjes parfum.

Wonderwel overleefd

Marc M. sloeg in februari en maart dit jaar ook drie keer toe in fietsenzaken in Knokke-Heist en Blankenberge. Hij vroeg er telkens een testrit te maken met een elektrische fiets. Hij bracht de tweewielers, die tussen 1.000 en 2.500 euro waard waren, echter nooit terug en verkocht ze gewoon door. M. legde volledige bekentenissen af en stelde de feiten te hebben gepleegd uit financiële noodzaak. De man kwam bij de behandeling van de zaak niet opdagen, maar was maandagmorgen wel aanwezig bij de uitspraak. Hij zit immers opnieuw in voorhechtenis voor nieuwe feiten.

Het parket was niet te spreken over het zware strafblad van Marc M. Niet alleen kreeg hij op 16 november vorig jaar al eens 2 jaar cel voor diefstallen, in oktober 1990 werd hij in het Brugse assisenhof ook al veroordeeld tot levenslange dwangarbeid voor poging tot doodslag en brandstichting. Een jaar eerder had hij z’n 7-jarig dochtertje proberen wurgen. M. dacht naar eigen zeggen dat het meisje dood was, waarop hij haar bed nog eens in brand stak. Het kind overleefde de feiten wonderwel. Haar vader probeerde haar naar eigen zeggen te doden, omdat haar moeder na een relatiebreuk niet terug bij hem wilde komen.

