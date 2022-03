Onverbeterlijke dief met agressief kantje krijgt opnieuw 37 maanden cel voor hele reeks diefstallen

Het onderzoek ging van start toen de dertiger op 10 september vorig jaar opgemerkt werd in een gebouw langs de Graaf Jansdijk waar renovatiewerken aan de gang waren. Koen V. liet een verfpot vallen en nam de vlucht met een hoeveelheid ijzerwaren. Kort nadien werd de politie opgeroepen voor overlast in de buurt. Eén van de betrokkenen was V. Hij had witte verf op z’n handen, ellenboog en borstkast en was onder invloed van drugs.

Boterkoek gestolen

De Blankenbergenaar was op 3 september ook al eens in aanraking gekomen met de politie. In de Langestraat werd die dag een pallet met een toilet en boiler aangetroffen. De goederen waren eigendom van Brico en bleken gestolen te zijn op een werf. Koen V. gaf toe dat de pallet zijn eigendom was. Toen een technisch medewerker de goederen wilde weghalen, kreeg hij prompt slaag van de dertiger. Dezelfde dag had die laatste ook al een broodleverancier aangevallen bij de plaatselijke Carrefour. De man had hem betrapt toen hij een boterkoek wilde stelen.

De lijst met feiten waarvoor V. werd veroordeeld, was echter nog veel langer. Op 4 september bekladde de man de gevel van het Belle Epoque Centrum met verf, naar eigen zeggen “omdat een gids hem slecht had afgeschilderd”. Op 9 september werd hij door de politie opgemerkt met een knijptang voor een gebouw in de Elisabethstraat. V. werd gearresteerd, maar gedroeg zich bijzonder weerspannig. De man kwam tot slot nog in aanmerking voor vier andere diefstallen. Hij stal op 3 september onder meer een AED-toestel van de gevel van een apotheek. De beklaagde ontkende aanvankelijk het grootste deel van de feiten, maar legde op z'n proces toch volledige bekentenissen af. De rechter legde hem uiteindelijk 37 maanden cel op.

LEES OOK: