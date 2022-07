Onverbeterlijke dief duwt 83-jarige vrouw tegen de grond en steelt haar portefeuille

Een politiepatrouille werd op 19 maart dit jaar tegengehouden door omstaanders aan kledingwinkel Gerry Weber, bij het Leopold III-plein in Blankenberge. Ze vertelden dat een 83-jarige vrouw omver geduwd was door twee mannen en beroofd van haar portefeuille. De getuigen waren één van de daders achterna gelopen en hadden gezien hoe hij op de trein was gesprongen. De politie kon de Roemeen Sergiu Z. (36) in één van de treinstellen arresteren. Hij had 65 euro aan geldbriefjes op zak, die van het bejaarde slachtoffer waren gestolen.

Z. bleek ook vier gsm’s bij te hebben. Volgens het parket werden de toestellen tussen 14 en 19 maart gestolen in Oostende, Gent, Waregem en Brugge. Eén van de slachtoffers was een amper 13-jarig meisje. Zij geraakte haar Samsung S9 kwijt in een Kruidvat-winkel in Brugge. “Ze heeft dagen lang gehuild, omdat ze haar foto’s en filmpjes kwijt was", vertelde haar moeder woensdagmorgen in de rechtbank. De procureur benadrukte dat Sergiu Z. niet aan z'n proefstuk toe was. In Brussel werd hij immers al eens veroordeeld tot 20 maanden cel voor diefstal. In het nieuwe dossier hangt hem 37 maanden gevangenisstraf boven het hoofd.