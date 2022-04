Onderzoek naar rellen op strand van Blankenberge afgerond: parket wil vijf jonge bendeleden uit Brussel voor rechter

De beelden staan bij heel wat mensen nog op het netvlies gebrand. Tientallen amokmakers die elkaar te lijf gaan en zich uiteindelijk ook tegen de toegesnelde agenten keren. Palletjes, parasols en zelfs strandmeubels vlogen door de lucht. Ouders vluchtten met hun kinderen weg. De rellen op het strand van Blankenberge op zaterdag 8 augustus 2020 lieten dan ook niemand onberoerd. Het was een uitzonderlijk warme dag, de coronamaatregelen waren net wat versoepeld en het strand zat dan ook afgeladen vol.

Stranduitbater

Een groepje Brusselse jongeren zorgde er echter voor dat de zomerse sfeer snel omsloeg. Ze kregen het eerst aan de stok met een stranduitbater. Die had hen vriendelijk verzocht om zich te verplaatsen omdat ze te luidruchtig en dronken waren. De spanning op het strand steeg en de politie werd erbij gehaald. Maar hun aanwezigheid werkte als een rode lap op een stier bij de jongeren.

Groepsfoto

De agenten slaagden er uiteindelijk wel in heel wat heethoofden op te pakken. Drie daarvan werden aangehouden en belandden in de cel. Een vierde werd ook later gevat dankzij de Brusselse politie. De vier ontkenden hun betrokkenheid bij de rellen. Ze verklaarden zelfs dat ze niet samen naar het strand waren gekomen, terwijl ze wel samen op het strand een groepsfoto lieten maken. Het feit dat heel wat omstanders videobeelden maakten, speelt ook niet in de kaart van de verdachten, want daarop zouden ze allemaal te zien zijn.

Jeugdbende

Het onderzoek naar de rellen is ondertussen afgerond. Het parket maakte de eindvordering op en wil vijf heethoofden voor de rechtbank zien. Het gaat om Dave B. (20), Alseny D. (19), Moise B. (22), Mame N. (20) en Theofilo P. (20), allemaal jongeren uit het Brusselse. Ze zouden deel uitmaken van een jeugdbende die in de Brusselse rand goed gekend is bij de politie voor drugs en vechtpartijen. Al ontkennen ze dat zelf.

Het vijftal verschijnt op 18 mei voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of ze ook naar de correctionele rechtbank doorverwezen zullen worden. Ze worden verdacht van slagen en verwondingen aan voornamelijk agenten. Daarnaast is ook gewapende weerspannigheid een van de tenlasteleggingen. Daarbij ziet het gerecht de gegooide spullen dan ook als wapens. Ondertussen zit geen enkele van de jongeren nog in de cel.

Opvallend: Mame N. wordt mogelijk ook vervolgd voor feiten in het Brusselse, want enkele maanden voor de rellen deelde hij al eens slagen uit aan een agent.

