Onderhoudswerken telefonie bij Blankenbergse stadsdiensten

Blanken­berg­se strandred­ders hebben door kwakkel­weer tijd voor extra trainingen: “Maar we blijven alert, want zelfs nu gaan er mensen in zee”

Ondanks het gure weer blijven de strandredders trouw op post. Dat is in Blankenberge niet anders. We praatten met hoofdredder Tom Cocle, nadat hij genoten heeft van zijn stevige kitesessie in de Noordzee. “Het is niet omdat het kalm is op het strand, dat we niet geconcentreerd moeten blijven.”